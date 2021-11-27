Мороз: спроба місцевої ради Селидівської ОТГ відібрати офіс у людей з інвалідністю - незаконна

"Сьогодні на сесії місцевої ради Селидівської ОТГ розглядалося дуже важливе питання. Питання про те, щоб відібрати у людей з інвалідністю офіс. У тих, хто живе недалеко від лінії фронту, у кого мінімальна пенсія, мінімальні пільги. Ці люди живуть зі сльозами на очах і у них є єдине місце, куди вони можуть звернутися, щоб отримати хоч якусь допомогу. І ось зараз їх хочуть позбавити і цього", - розповів Мороз.

За його словами, реальна причина того, що офіс у центрі міста хочуть відібрати - його приміщення когось зацікавило.

"Звичайно ж ми відразу приїхали. Приїхала і Надія Паламарчук, голова Донецької обласної організації людей з інвалідністю. На сесії вона виступила і навела доводи про те, що аргументи на користь того, щоб відібрати офіс, неспроможні. Своєю чергою я, спілкуючись в кулуарах з місцевими депутатами, спілкуючись з людьми, зрозумів, що приміщення офісу просто когось зацікавило. Це класне місце в центрі міста, яке хтось хоче просто "віджати". Ми, звичайно ж, не дозволимо цього зробити! Коли я почав виступати на сесії, я закликав: люди, ви зараз проголосуєте і залишите людей з інвалідністю без їхнього офісу - тієї точки опори, на яку вони сподіваються, - ви зробите просто злочин проти людяності. Але, видно, у них це питання вже було вирішено - почалися провокації, крики, бійка", - пояснив парламентарій.

Ініціатором провокацій, що чітко зафіксовано на відео, виступив брат В. О. міського голови Селидова, секретаря міськради Руслана Сукова - Артур. Саме він першим почав рукоприкладство.

"Я не знаю, чому він так поводився - можу тільки здогадуватися про це. Але моя думка: людині з неврівноваженою психікою не можна керувати людьми, а тим більше - цілою громадою. Ви знаєте, коли мене залякували, коли мене штовхали, у мене було одне почуття-почуття гордості за те, що я можу захищати людей з інвалідністю. Я з 2014 року буваю на лінії розмежування, я бачив все, і мене таким не залякати. Ми будемо і далі відстоювати людей з інвалідністю, ми не дамо їх в образу", - резюмував Володимир Мороз.

Водночас, як заявила Надія Паламарчук, питання по офісу не було на порядку денному сесії, проте його почали обговорювати, що є порушенням закону.