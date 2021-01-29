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Мороз до -6 та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 29 січня 2021 08:00
Мороз до -6 та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 січня, у більшості областей України очікується сніжна погода. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -2 до +6, однак вночі вдарять морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на півночі, а також у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях буде сніжно. У Закарпатській, Харківській, Луганській Донецькій областях та в Криму очікується сніг з дощем. У всіх інших регіонах - без опадів.

У західних регіонах температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +4, а вночі від -6 до 0.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від -1 до +3, а вночі стовпчики термометрів покажуть -6 -1 градус.

У південних та східних регіонах температура повітря буде в межах +1 +6, а вночі вона очікується від -4 до +4.

Мороз до -6 та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Київську область та у столицю сьогодні вкриє снігом. Температура повітря вдень очікується від -2 до +2, а вночі від -6 до -2.

Мороз до -6 та сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 29 січня, на переважній території України спостерігатиметься ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Також РБК-Україна писало, що вчора через снігопади в Одесі скасували деякі міжнародні авіарейси. Один рейс був перенаправлений в аеропорт "Бориспіль".

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