В четверг, 26 ноября, в Украине ожидаются небольшие морозы, местами дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

26 ноября в Украине давление будет расти и погоду без существенных осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления, только на погоду юго-западной части будет влиять атмосферный фронт, который днем обусловит снег, в Закарпатье и Одесской области с дождем.

С северных направлений будет поступать холодный воздух, однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, защищающее нас от большего холода.

В целом, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Без существенных осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Одесской области преимущественно дождь.

Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, в юго-западной части юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и юге страны 2-7° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 26 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и облате сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве около 0°.