Мороз до -3, мокрый снег и дождь: какой будет погода в Украине сегодня
В четверг, 26 ноября, в Украине ожидаются небольшие морозы, местами дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
26 ноября в Украине давление будет расти и погоду без существенных осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления, только на погоду юго-западной части будет влиять атмосферный фронт, который днем обусловит снег, в Закарпатье и Одесской области с дождем.
С северных направлений будет поступать холодный воздух, однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, защищающее нас от большего холода.
В целом, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
Без существенных осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Одесской области преимущественно дождь.
Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, в юго-западной части юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и юге страны 2-7° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и облате сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве около 0°.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в течение недели.
Также в Укргидрометцентре сообщали, какой может быть нынешняя зима в Украине.