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Мороз до -14 и шквальный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня погода в Украине будет морозной и ветреной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 6 декабря, будет местами морозной и ветреной. В некоторых областях местами ожидается мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных областях днем мокрый снег и дождь. На севере и западе местами гололедица.

На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в среднем днем ожидается в пределах от -1 до +4 градусов, а ночью до -5 градусов. На востоке Украины ночью возможен мороз до -14 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут ночью -9 -11 градусов, а днем -2 -4 градуса.

Напомним, ранее синоптики назвали погодный рекорд ноября 2022 года в Киеве.

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