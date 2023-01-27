Мороз до -10, дожди и снег: прогноз погоды на выходные

В субботу, 28 января, на юго-западе и юге Украины прогнозируются небольшой, местами умеренный снег и дождь. При этом на остальной территории без существенных осадков. На юге страны местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься до 0 -7 градусов, а в восточных областях до 10 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от - 2 до +3 градусов, на Закарпатье и в Крыму +2 +8.

В воскресенье, 29 января, на востоке и юге страны прогнозируется небольшой снег с дождем.

В понедельник, 30 января, ночью в восточных, а днем в западных областях ожидается слабый снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

Напомним, в феврале средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в последний месяц зимы.

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