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Мороз до -10, дожди и снег: прогноз погоды на выходные

Фото: в Украине на выходных ожидаются дожди, снег и ночные заморозки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В эти выходные в Украине ожидаются снег и дожди. При этом в восточных областях температура воздуха опуститься до -10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

В субботу, 28 января, на юго-западе и юге Украины прогнозируются небольшой, местами умеренный снег и дождь. При этом на остальной территории без существенных осадков. На юге страны местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься до 0 -7 градусов, а в восточных областях до 10 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от - 2 до +3 градусов, на Закарпатье и в Крыму +2 +8.

В воскресенье, 29 января, на востоке и юге страны прогнозируется небольшой снег с дождем.

В понедельник, 30 января, ночью в восточных, а днем в западных областях ожидается слабый снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

Напомним, в феврале средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в последний месяц зимы.

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