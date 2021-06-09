З Моргенштерном. Скандальний плейлист збірної України з футболу замінять

Там заявили, що українські футболісти не обирали цей плейлист.

"Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим "музичним плейлистом національної збірної". Адже чекали на відповідь колег з УЄФА. Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як "вибір гравців головної команди України", наші футболісти насправді не обирали. За виключенням однієї пісні — "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує УАФ, інші пісні самостійно вибрали колеги з УЄФА, які у своєму виборі користувалися даними з локальних чартів України.

"У відповідь на наш запит в УЄФА відзначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України. Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в'їзд в Україну, буде заблокований", - додали в УАФ.