Moody's попередило Росію про дефолт, якщо не буде виплати за держборгом валютою

Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не здійснить виплати у твердій валюті, а не в рублях, за державними облігаціями до 4 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Moody's.

"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що являє собою зміну умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - йдеться в повідомленні.

При цьому агентство підкреслило, що, за визначенням Moody's, у РФ може наступити дефолт, якщо облігації не будуть погашені до 4 травня - кінця пільгового періоду.

У Moody's також зазначили, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів.