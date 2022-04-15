Moody's попередило Росію про дефолт, якщо не буде виплати за держборгом валютою

Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не здійснить виплати у твердій валюті, а не в рублях, за державними облігаціями до 4 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Moody's.
"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що являє собою зміну умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - йдеться в повідомленні.
При цьому агентство підкреслило, що, за визначенням Moody's, у РФ може наступити дефолт, якщо облігації не будуть погашені до 4 травня - кінця пільгового періоду.
У Moody's також зазначили, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів.
Нагадаємо, США заборонили РФ платити за держборгом із заморожених рахунків.
Ми також писали про те, що експерти вважають, що дефолт Росії майже неминучий.
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