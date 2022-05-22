Moody's оцінило потреби України в міжнародній допомозі до кінця року

Міжнародне агентство Moody's оцінює потреби України у фінансуванні на 2022 рік приблизно в 50 млрд доларів (35% ВВП). Агентство прогнозує зростання державного боргу приблизно до 90% ВВП з приблизно 49% на кінець 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства .

"Тяжкість економічного збитку від тривалого військового конфлікту матиме довгострокові негативні наслідки для державних фінансів, збільшуючи ризики для стійкості боргу", - йдеться в повідомленні.

Moody's очікує, що значна міжнародна фінансова підтримка допоможе пом'якшити прямі зовнішні ризики та ризики ліквідності. За оцінками Moody's, міжнародні фінансові інститути та інші донори виділили близько 38 млрд доларів фінансової підтримки, з яких 5 млрд доларів вже були видані з початку вторгнення, що має покрити значну частину розрахункових потреб України у фінансуванні на 2022 рік.

Крім того, відкриття рахунку в Міжнародному валютному фонді (МВФ) для направлення донорських ресурсів на платіжний баланс і бюджетні потреби, включаючи можливість для країн передавати Спеціальні права запозичення, призведе до подальшого збільшення фінансування.

"Стурбованість з приводу стійкості такого високого тягаря державного боргу в середньостроковій перспективі може ускладнити подальший доступ до офіційного фінансування для цілей обслуговування комерційного боргу, збільшуючи ймовірність реструктуризації боргу і покладання збитків на кредиторів з приватного сектора", - відзначають в Moody's.

Запропонований Конгресом Сполучених Штатів законопроект, який вимагає від Мінфіну США домагатися комплексного полегшення боргу України, в тому числі від груп комерційних кредиторів, свідчить про такі ризики.