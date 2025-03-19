Монстры на колесах: для кого создали автомобили-бигфуты

Страшные автомобили на гигантских колесах время от времени попадаются нам в фильмах, телепередачах - и в качестве детских игрушек. А какой в них, собственно, смысл? Автожурналисты rbc.ua разбирались с происхождением и назначением машин под названием бигфут.

С точки зрения серьезного взрослого человека это какая-то ерунда, но ведь для чего-то их строят, тратя средства и производственные ресурсы? На самом деле всему есть объяснение, и этому неординарному явлению также.

Как придумали бигфут

Прежде всего, эти автомобили на огромных колесах не предназначены для дорог общего пользования. Они часть то ли технического вида спорта, то ли шоу, и строят их специально для таких зрелищных эвентов. Но началось все случайно: сначала это были просто пикапы, разве что немного лифтованные - с поднятым кузовом.

Когда-то давно, в начале 1970-х один американец по имени Боб Чендлер, приобрел себе стандартный ¾-тонный пикап Ford серии F-250. "Фордовские" пикапы серии F до сих пор являются самым продаваемым автомобилем Америки, поэтому покупка Боба была самым банальным поступком во всех Штатах. Однако сам Боб не был банальным гражданином: он ездил на пикапе не только на работу (он был строителем), но и на рискованные загородные покатушки по бездорожью.

Видимо, на оффроуде F-250 образца 1974 модельного года был не очень успешным, и Боб Чендлер обратился к такому увлекательному делу как тюнинг. Он форсировал двигатель, усовершенствовал трансмиссию 4х4, усилил и отлифтовал подвеску... В конце концов дело дошло до огромных (как на тот момент) колес от карьерного самосвала внешним диаметром 1,15 метра (46 дюймов). И получилось так, что машина начала привлекать внимание людей на улицах. Так прокачанная машина стала рекламой мастерской Боба.

Рождение "большой ноги"

Из-за значительного клиренса и больших колес машина получила название Bigfoot - большая нога. Кататься по прериям вокруг родного города Бобу стало скучно, и он попробовал на спор переехать позаимствованную на свалке старую машину. Потом еще одну - получилось так же эффектно. Следовательно, строитель бросил строительство и открыл тюнинг-ателье для совершенствования внедорожников.

Попутно Боб зарабатывал выступлениями на разного рода автошоу и автомобильных соревнованиях: в перерывах между основными мероприятиями он разогревал публику, демонстрируя удивительные возможности своего четырехколесного монстра. На глазах пораженных зрителей он прыгал с трамплинов, крушил заборы и стены и конечно же, нещадно утрамбовывал в землю старые легковые машины. А потом Боба Чендлера вместе с его машинами пригласили в кино - по-взрослому, сразу в Голливуд. И зрелищные погони на бигфутах вдруг стали рекламой нового вида транспорта на всю Северную Америку. Бобу пришлось разворачивать свой аттракцион в большое шоу бигфутов, которое работало уже в пределах всей большой страны.

Как устроен бигфут

Масштабное шоу с непрерывными гастролями требовало новых и новых экземпляров четырехколесных монстров. Пришлось наладить целое производство, поэтому конструкция была усовершенствована. Прежде всего, машины увеличились в размерах, и более сложные трюки требовали большей мощности двигателей. Соответственно, устанавливали более способную трансмиссию, которая бы переваривала больший крутящий момент и мощность.

Например, на Bigfoot-1 был серийный и на то время вполне привычный автомобильный V8 объемом 7,5 л на 370 л.с., но на новых модификациях стали устанавливать моторы с компрессорным наддувом мощностью более 1000 лошадей, а позже - и 9-литровые турбо-"восьмерки" на 1500 л.с. Такая отдача двигателей была нужна для быстрого разгона в пределах небольшой площадки для выступлений - чтобы тяжелая машина могла прыгать и эффектно кувыркаться, ей нужна скорость.

Затянулись эксперименты с колесами: сначала они достигли 3-х метров в диаметре, но потом стандартом для бигфутов стала чуть меньшая размерность - порядка 66″x43″x25″ (1676 мм x 1092 мм x 635 мм). Уменьшенные колеса оказались более удобными для трюков, ведь их двигателю было проще раскручивать во время разгона перед прыжком.

Наконец, эти шоу-кары перестали быть пикапами с точки зрения типа кузова. Собственно, и компоновка машин еще в конце 1980-х годов стала особенной - с центральным расположением двигателя, рычажной подвеской и мостами от армейских тягачей.

Вкратце

В случае с бигфутами мы имеем дело с ярким масштабным шоу и называть эти создания автомобилями можно с некоторым преувеличением. Ведь что на дорогах, что на пересеченной местности их транспортная целесообразность близка к нулю. Правда, никто не будет отрицать, что в качестве элемента шоу эти машины оказались суперуспешными. Ну и игрушки для малышей нельзя сбрасывать со счетов.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.