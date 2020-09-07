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У Монголії виявили третій випадок смерті від бубонної чуми

Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 7 вересня, в монгольській провінції Завхан від бубонної чуми помер 38-річний чоловік. Це стало третьою смертю від цієї хвороби в країні з початку року.

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Про це повідомляє монгольське управління зоонозних хвороб, передає агентство Xinhua.

Так, в минулому місяці було виявлено, що чоловік їв м'ясо бабака в провінції Хувсгул на півночі Монголії, в результаті чого заразився бубонною чумою. Після цього 25 осіб, що знаходилися з ним у тісному контакті, отримали негативний результат тесту на цю хворобу.

Крім цього, 42-річний чоловік помер від бубонної чуми в західній провінції Ховд минулого місяця. Також в середині липня від хвороби помер 15-річний підліток у західній провінції Гові-Алтай.

За даними Національного центру інфекційних захворювань Монголії, нині 17 з 21 провінції Монголії схильні до ризику зараження бубонною чумою.

Бубонна чума - бактеріальне захворювання, яке поширюється блохами, що живуть на диких гризунах, і може вбити дорослу людину менш ніж за 24 години, якщо його вчасно не лікувати.

Нагадаємо, на початку серпня в Китаї закрили село після смерті від бубонної чуми.

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