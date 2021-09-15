В Монголії вперше зафіксували смерть бобрів від коронавірусу

В Монголії двоє бобрів загинули після інфікування коронавірусом. В країні вперше зафіксували смерть тварин від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Згідно з результатами лабораторних досліджень, коронавірус став причиною загибелі двох бобрів в країні.

"Це є першим підтвердженим випадком загибелі тварин в нашій країні через коронавирусну інфекцію", - заявив експерт Головного управління ветеринарії країни Ад'ясуренгійн Тувшинбаяра.

За словами місцевого інфекціоніста, штам "Дельта" виявили ще у семи бобрів, які могли заразитися від своїх опікунів. Під час хвороби тварини страждали через кашель, нежить й запалення слизової оболонки очей.

"Зараз бобри вже повністю вилікувалися від хвороби завдяки належному лікуванню", - відзначив інфекціоніст.