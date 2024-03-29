Moneyveo запускає освітній проєкт для військових у партнерстві з реабілітаційним центром NextStep

Усі ми, українці, щоденно робимо все, щоб наблизити перемогу. Але окрім донатів на потреби наших воїнів, підтримки потребують і ті, хто вже має пекельний досвід на полі бою і сьогодні проходить процес реабілітації після важких поранень.

Мова йде не тільки про фізичне відновлення, але й про психологічну підтримку та соціальну інтеграцію. Щоб допомогти цим військовим відновити втрачені навички та набути нових знань в тій чи іншій сфері, що в подальшому може сприяти їхньому працевлаштуванню, Moneyveo запустила спеціальну навчальну онлайн-платформу на базі LMS, ініційовану підрозділом компанії Education Hub. У Moneyveo сподіваються, що така програма сприятиме підтримці військових та полегшить їх інтеграцію в суспільство після бойового досвіду.

“Наш проєкт – це багатофункціональна навчальна онлайн-платформа, яка об'єднує в собі відеоуроки, книги та багато іншого, – розповідає Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo. – Ця ініціатива спрямована на допомогу воїнам, які зазнали травм та проходять процес адаптації. Вперше ми представляємо цей проєкт саме для військових, що перебувають на реабілітації в центрі NextStep, з яким ми співпрацюємо з 2020 року. Сподіваємося, що це буде своєчасною підтримкою для них, і водночас можливістю навчання протягом реабілітації”.

Наразі, навчальна платформа включає електронну бібліотеку, що охоплює різножанрові книги від художньої до спеціалізованої літератури (маркетинг, мистецтво комунікацій, тощо), відеоуроки з вивчення англійської мови, програми PowerPoint, Microsoft Excel та Word, курс з використання GPT, цифрової грамотності, емоційного інтелекту тощо.

Вчора, 27 березня, СЕО компанії Moneyveo Сергій Сінченко завітав до реабілітаційного центру NextStep з метою підтримати військових та передати їм ноутбуки для проходження навчального курсу.

Moneyveo запрошує також інші навчальні центри, менторів, усіх тих, хто надає освітні послуги і готовий на волонтерських засадах долучитися до цієї ініціативи, щоб допомогти нашим героям у процесі їхнього відновлення та реабілітації. Це можна зробити, написавши у соцмережах Moneyveo чи NextStepUkraine. У компанії переконані: разом ми можемо зробити більше!

Нагадаємо, минулого місяця Moneyveo провела акцію «Подяка військовим», завдяки якій зібрала 156 000 грн на підтримку поранених бійців. Всього за 2 роки війни Moneyveo перерахувала понад 16 млн гривень на потреби ЗСУ та передала воїнам 50 FPV-дронів, кілька одиниць техніки. Щомісяця команда компанії відправляє на позиції різне екіпірування за запитами бійців, дизельні гетепловізори, медичні засоби тощо.​​​​