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Moneyveo отримала золото та срібло на PaySpace Magazine Awards 2021

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Четвер 16 грудня 2021 15:08

14 грудня у столиці відбулася головна fintech-подія року – PaySpace Magazine Awards 2021. Експерти, читачі та редакція журналу визначили найкращих гравців ринку fintech. Фінансова компанія Moneyveo вп'яте підтвердила статус лідера сфери, здобувши перемогу в номінації “Кращий сервіс мікрокредитування”. А новий продукт компанії Veocard отримав срібло у категорії "Найкращий TechFin-проєкт".

СЕО Moneyveo Альона Андронікова висловила подяку організаторам премії та всім учасникам голосування:

“Дуже приємно знову стояти на цій сцені і тримати в руках нагороду PaySpace Magazine Awards. Дякую кожному, хто голосував за Moneyveo, хто вірить в успіх наших продуктів та інновацій! Головне на шляху досягнення мети – це не те, що ви отримуєте в результаті, а те, ким стаєте. Я бажаю кожному з вас трансформуватися щодня і ставати кращими!»

Moneyveo отримала золото та срібло на PaySpace Magazine Awards 2021

Крім того, Манівео увійшла до трійки переможців категорії "Найкращий TechFin-проєкт". Її продукт – перша на небанківському ринку платіжна картка Veocard – посів 2-е місце в рейтингу.

“У 2021 ми випустили інноваційний продукт – картку Veocard, яка виявилася для нас справжнім досягненням року. Це стало можливим завдяки об'єднанню першокласних партнерів – IBOX BANK, міжнародної платіжної системи Visa та логістичного оператора “Нова Пошта”, – розповіла Альона Андронікова. – Veocard – перша платіжна картка в Україні, створена фінансовою компанією та банком. Я впевнена на 100%, що проєкт має велике майбутнє”.

Альона додала, що у розробці продукту важлива його технологічність. Для клієнтів вона проявляється у швидкості отримання послуги та її креативному дизайні. Але користувач не бачить всього, що знаходиться під капотом продукту. У Moneyveo, крім машинного навчання, використовують різні моделі скорингу (кредитний, маркетинговий та ін.), які допомагають визначити, на якому етапі і чому клієнт відмовився від послуги та як зробити її зручнішою.

У рамках церемонії нагородження відбулася експертна панель: "Весь FinTech: можливості та виклики 2022". У дискусійній панелі взяли участь: СEO Moneyveo Альона Андронікова, СЕО бренду CreditPlus Володимир Довгаль, співзасновник та СEO мобільного банку Sportbank Денис Саприкін та ін.

Учасники обговорили актуальні питання фінтех-галузі, її перспективні та нові напрямки розвитку. Альона Андронікова наголосила, що для гармонійного існування сучасним компаніям необхідно не лише вдосконалювати свій бізнес-ландшафт, займатися поточними завданнями, мотивувати команду, а й відповідати на виклики часу, тобто бути соціально відповідальними. Moneyveo розвиває декілька напрямків КСВ, які сприяють вирішенню важливих суспільних завдань та формуванню цілісної екосистеми в компанії.

Про премію

У 2021 році в рейтингу взяли участь 285 компаній та експертів. За своїх фаворитів проголосувало 118 тисяч користувачів. Переможців було визначено у 19 номінаціях. Премія відбулася за підтримки всеукраїнських асоціацій ВАФК та ​​ЄМА. Манівео виступила одним із партнерів заходу.

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