Moneyveo подарує подорож на Мальдіви: акція до Loveseason

До сезону кохання Moneyveo розігрує тур для двох в рамках акції «Лакшері Мальдіви для тебе і твоєї діви». Взяти участь зможе кожен клієнт сервісу, який виконає умови акції до 10 березня 2021 року. Переможці будуть визначені за допомогою сервіса random.org.

«Коли ми з командою генерували ідеї для Loveseason, на думку приходило багато варіантів для розіграшу. Але зупинилися все-таки на відпочинку, про який, певен, мріє кожен. Така подорож підійде як для безмежно закоханих, так і для тих, хто любить себе і мріє поніжитись на островах архіпелагу посеред теплого Індійського океану. Тому бажаю перемоги усім Красавам», – коментує комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Для того, щоб стати учасником акції, потрібно оформити кредит Comfort у період з 10 лютого по 10 березня 2021 року на сайті maldives.moneyveo.com.ua. Розіграш подорожі відбудеться з 15.03.2021 по 17.03.2021. Результати будуть опубліковані на сайті акції та на YouTube-каналі Moneyveo.

Офіційні правила акції тут.

Нагадаємо, Moneyveo – лідер небанківського споживчого кредитування в Україні. Незважаючи на всесвітній локдаун, компанія у віддаленому режимі успішно запустила бізнес у В'єтнамі. Також Moneyveo – єдина в своєму сегменті – отримала сертифікат, що підтверджує найвищий рівень безпеки платіжних карток – PCI DSS Service Provider Level 1.

Про лідерство Манівео на ринку онлайн-кредитування свідчать і щорічні перемоги в авторитетних конкурсах і рейтингах. Серед них: "Лідер року", "Кращий сервіс онлайн-кредитування в Україні" за версією PaySpace Magazine Awards, "Вибір року", "Бренд року", "Зірка якості" та ін.