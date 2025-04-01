Moneyveo - лидер финтеха по версии FinAwards 2025

Мероприятие, организованное порталами Минфин и Finance.ua, объединило более 150 номинантов в 36 категориях, среди которых ведущие банки, небанковские организации, IT-компании, страховые компании, инфлюенсеры и другие представители fintech-бизнеса. Премия отметила компании, которые внедряют инновации и обеспечивают высокие стандарты в экономическом секторе. Победителей определяли по результатам голосования пользователей и оценки экспертного жюри.

Каждый год FinAwards собирает лучших представителей отрасли, которые задают тренды и определяют будущее финансового сектора. Нынешний конкурс не стал исключением. Игроки финтех-рынка продолжают совершенствовать свои продукты, а конкуренция между компаниями становится все более интенсивной.

В этом году Moneyveo получила 4 золота в номинациях: "Лучший CEO микрофинансовой организации" - награжден Сергей Синченко, "Лучший руководитель маркетинга (категория МФО)" - отмечена Серафима Олина, "Лучшая МФО" и "Лучшая МФО по качеству обслуживания".

А также компания завоевала 3 серебра в таких категориях: "Эксперт года FinTech рынка" - Сергей Синченко, "Лучшая программа лояльности", "Самый дешевый кредит МФО".

Благодаря активному развитию финансовой инклюзии, прозрачным условиям, высокому уровню защиты данных и автоматизированному процессу оформления кредитов, Moneyveo удается удерживать лидерство на рынке небанковских потребительских кредитов. Компания делает финансовые услуги доступными для широкого круга потребителей, в том числе для тех, кто не имеет возможности воспользоваться традиционными банковскими услугами.

"Конкуренция на рынке требует постоянного совершенствования. Победа на FinAwards - это результат нашей целенаправленной работы, ориентированной на реальные потребности клиентов и инновационный подход к финансовым услугам. Это подтверждение того, что мы не только сохраняем лидерство, но и ставим перед собой новые амбициозные цели для дальнейшего развития", - подчеркнул СЕО Moneyveo Сергей Синченко.

Успех Moneyveo на рынке определяют не только инновации. Компания известна своей активной социальной позицией, в частности помощью украинским военным. За последние три года - с начала полномасштабной войны - Moneyveo перечислила 20 миллионов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины, а также передала защитникам 52 FPV-дрона и несколько единиц техники.

Кроме того, компания регулярно закрывает запросы бойцов, отправляя на фронт оборудование, тепловизоры, дизельные генераторы и медицинские средства.

FinAwards 2025 стала важным событием для украинской финансовой индустрии, которое не только подчеркнуло достижения лидеров финансового сектора, но и продемонстрировало способность страны адаптироваться к новым вызовам. Нынешняя премия стала ярким подтверждением того, что даже в условиях сложных экономических обстоятельств Украина активно развивает инновационные финансовые технологии, что делает услуги более доступными и удобными для граждан. Вместе с тем премия отметила социальные инициативы, которые становятся все более важными для компаний и их взаимодействия с обществом.

В рамках мероприятия состоялся также благотворительный сбор средств для поддержки 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Собранные средства будут направлены на закупку дронов и боевой техники.

Таким образом организаторы FinAwards подчеркнули важность формирования социально ответственной среды, которая активно поддерживает важные инициативы и способствует развитию страны, особенно в современных условиях.