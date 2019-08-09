moneyveo доплачує 5% за оформлений кредит

Команда moneyveo вже вкотре вирішила здивувати своїх клієнтів, запустивши акцію “Збий лавео з moneyveo”. З 8 по 15 серпня новий користувач зможе оформити безвідсотковий кредит ще й з доплатою в розмірі 5% від обраної суми.

“Ми охоче проводимо вигідні та цікаві акції для наших клієнтів. Це підвищує довіру до нас і сервісу в цілому. Наш клієнт знає, що отримає вигідний кредит в moneyveo, а тому не шукає інших варіантів. До того ж подарунки подобаються всім. Якщо тобі потрібні гроші, то що може буде краще термінового безпроцентного кредиту з доплатою до нього? Впевнені, що клієнтам сподобається”, — коментує акцію ССО moneyveo Максим Параска.

Не тільки взяти гроші, а ще й заробити на цьому стане можливим для нових клієнтів moneyveo рівно на 1 тиждень. Клієнт може замовити на сайті компанії будь-яку суму до 10 000 грн під 0,01%. Окрім замовлених коштів він отримає на карту ще й грошовий бонус від moneyveo. Розмір доплати становитиме 5% від запозиченої суми.

Акційний бонус повертати не потрібно, а строк кредиту клієнт обиратиме за стандартним розрахунком — від 1 до 30 днів.

Нагадаємо, moneyveo — МФО №1 в Україні, що надає миттєві онлайн-кредити резидентам країни у віці від 18 до 90 років. Щоб замовити кошти на карту потрібні лише паспорт, ІПН та гаджет з інтернетом.