Монетизовану субсидію отримують 155 тис. клієнтів "Вінницягаз Збуту"

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Між видачею субсидійних коштів споживачам "на руки" і оплатою за спожитий газ є розрив у часі

З березня 2019 року більшість субсидіантів отримують державну допомогу в грошах. Зараз, в березні, йде виплата коштів державної допомоги на оплату комунальних послуг за лютий. Тому рахунки "Вінницягаз Збуту" за спожитий у лютому газ не містять субсидії і повинні сплачуватися споживачами в повному обсязі самостійно. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Грошова форма - монетизація субсидій стосується близько 155 тисяч споживачів газу Вінницької області, яким за лютий нараховано до сплати у загальній складності майже 176,3 млн гривень. Субсидію на руки видадуть споживачам, яким вона призначена у 2018 році. Пенсіонери - субсидіанти отримують допомогу "живими грошима" разом з пенсійною виплатою поштою або на банківський пенсійний рахунок. Особи, які не одержують пенсію - через АТ "Ощадбанк", - йдеться в повідомленні.

При цьому, між видачею субсидійних коштів споживачам "на руки" і оплатою за спожитий газ є розрив у часі. За словами прес-служби, окремі споживачі вже отримують гроші, а рахунки за газ їм надійдуть трохи пізніше. Інші - не до кінця зрозуміли, що отримують кошти, за рахунок яких повинні оплатити послуги за лютий.

"Існує ризик використання отриманих субсидіантами грошей на інші цілі. Це призведе до збільшення заборгованості за газ, особливо в умовах опалювального періоду, коли обсяги споживання блакитного палива вельми значні. На додаток ряд споживачів мають накопичені борги за попередні зимові місяці. Станом на 20 березня 2019 року за лютий субсидіантами сплачено самостійно близько 87,5 млн гривень, що становить майже 50 % нарахувань по даній категорії споживачів." - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Компанія в черговий раз підкреслює, що після отримання субсидії готівкою споживачі повинні самостійно забезпечити оплату за спожитий природний газ. Наявність простроченої заборгованості зробить неможливим подальше надання державної підтримки. У разі несплати за послуги по закінченню поточного опалювального сезону, надалі субсидія призначатиметься не буде.

Для домогосподарств, яким субсидія призначена після 1 січня 2019 року, її надання здійснюється в грошовій безготівковій формі, шляхом перерахування коштів АТ "Ощадбанк" для подальших розрахунків із постачальниками послуг.

"ТОВ "Вінницягаз Збут" послідовно і відкрито виступає за монетизацію субсидій, яка є необхідним кроком для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Компанія закликає своїх клієнтів бути пильними, не допускати заборгованості, своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за спожитий газ", - йдеться в повідомленні.