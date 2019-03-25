Монетизовану субсидію отримають майже 23% клієнтів "Чернівцігаз Збуту"

Близько 100 млн грн готівки, отримають буковинці для відшкодування оплати комунальних послуг, отриманих в лютому. Тому у рахунках за використаний природний газ, спожитий у лютому, вже не враховано нарахувань по субсидії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Чернівцігаз Збуту".

Як зазначається, за статистикою, 80% витрат на комунальні послуги припадає саме на природний газ.

З березня 2019 року уряд запровадив монетизацію житлово-комунальних субсидій. Тепер клієнти "Чернівцігаз Збуту", яким призначена державна допомога на сплату за газ з жовтня 2018 році, отримують її "живими" коштами через відділення "Укрпошти" та "Ощадбанку". Для пенсіонерів виплата субсидій проходить через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. Тому у рахунках за використаний природний газ, спожитий у лютому, вже не враховано нарахувань по субсидії.

Отримавши субсидію грошима, клієнт має самостійно та в повному обсязі розрахуватися за спожитий газ. У разі простроченої заборгованості за газ у сумі понад 340 грн впродовж одного місяця, виплата державної допомоги призупиняється. А при нарощенні заборгованості, газопостачальна компанія припиняє таким клієнтам поставки газу.

"Наразі є ризик зростання заборгованості у зв’язку з монетизацією субсидії. Держдопомогу в цьому опалювальному періоді отримують 52,8 тис. буковинських сімей, по яких до лютого держава щомісячно покривала частину витрати на газ в сумі понад 87 млн грн. Тепер ці кошти субсидіанти отримають напряму, існують ризики, що їх можуть використати не за призначенням. Важко розраховувати на те, що в умовах підняття цін, знецінення пенсій і зарплат, отримавши призначену субсидію готівкою, споживач піде повністю гасити заборгованість за комунальні послуги. Натомість наше товариство зобов’язане до 25 числа поточного місяця розраховуватися з НАК “Нафтогаз” за попередній місяць. Інакше нараховуються пені, штрафи тощо", - зазначив директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

Практично усі 52,8 тис. клієнтів-субсидіантів постійно боргують на кінець звітного періоду за спожитий газ понад 150 млн грн. Загалом борг жителів Чернівецької області за спожите блакитне паливо за два місяці 2019 року зріс на 227 млн грн при цьому, рівень розрахунків склав 68,07%. Тому, щоб не залишитися без державної допомоги й газопостачання, а питання заборгованості не врегульовувати в суді, "Чернівцігаз Збут" своїм клієнтам рекомендує вчасно та в повному обсязі розраховуватися за спожите блакитне паливо.

Як зазначається, для сплати за спожитий газ для буковинців представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії.

Також, швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, паблік акаунту 7104ua в Viber, в касах банків, відділень "Укрпошти" або через термінали самообслуговування.