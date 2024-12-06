Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие

Украина страдает от воровства культурных ценностей на протяжении всей своей истории. Во время войны из РФ попытки нелегального вывоза уникальных артефактов из Украины никуда не делись. Наоборот – количество таких случаев выросло.

До 24 февраля 2022 года таможня работала иначе. Из аэропортов по разным странам мира ежедневно вылетали десятки самолетов. Были открыты северо-восточные границы у Сум, Чернигова, Харькова. С началом войны закрыли небо и часть границ. Раньше контрабанду пытались вывозить в Россию, где наследство либо скупали на аукционах, либо откровенно выдавали за свое на государственном уровне.

Контрабандисты стали приспосабливаться к реалиям войны искать другие каналы нелегальной торговли. И переключились в частности на почтовые отправления.

"Те, кто задействован в этой незаконной деятельности, достаточно тонко чувствуют эти ниточки, за которые можно зацепиться, и знают, как потеряться в общем потоке посылок", – объясняет РБК-Украина начальник Киевской таможни Сергей Силюк.

Видео: Как из Украины во время войны вывозят уникальные исторические находки (youtube.com/РБК-Украина)

Во время войны ценности вывозят чаще

"Укрпочта" сейчас обрабатывает 150 тысяч отправлений в день. Это около 3 миллионов в месяц. В пиковые месяцы – больше. Многие украинцы из-за войны уехали за границу. Вот скоро праздники, многие заказывают товары и отправляют их родственникам. Поэтому сейчас в месяц может быть и до 4,5 миллиона отправлений. Это достаточно много", – говорит глава Киевской таможни.

Все посылки сначала проходят "таможенную очистку" и только потом отправляются за границу. Многие подобные вещи могут прятать в мягких игрушках, корпусах от бытовой техники. Фактически в любой посылке.

Ранее "Укрпочтой" ежегодно отправляли 36-38 млн посылок. С полномасштабной войной показатели упали до 15 миллионов. Затем объемы постепенно восстанавливались. В 2024 году Украина фактически вышла на количество почтовых отправлений, которое было до вторжения РФ, отмечают в таможне.

Вместе с количеством отправлений становится больше и случаев незаконного вывоза культурных и других ценностей. В предыдущие годы могли составлять по 20-30 таких протоколов. За 2024 год их составили 153.

Фото: Задействованные в незаконной деятельности тонко чувствуют, как можно потеряться в общем потоке посылок, – начальник Киевской таможни Сергей Силюк

Впрочем, количество оформленных бумаг не отражает масштабы, сколько действительно уникальных вещей хотят вывезти из страны. В одной посылке нередко находят и 10, и 20 артефактов.

"Надо различать составление административного протокола на нарушителя таможенных правил и задержание почтового отправления, где мы не можем установить личность нарушителя. Тогда посылка передается на состав таможни по акту", – объясняет собеседник.

На таможне поняли плохой "тренд": из Украины во время войны стали чаще вывозить то, что составляет ценность для государства. С этим было что-то не так, и нужно было что-то делать. Решили увеличить штат людей, занимающихся именно международными отправлениями.

Важно различать, являются ли предметы действительно ценными, потому что случаются и подделки, и просто товары, на первый взгляд только кажущиеся "музейными", а на самом деле куплены на барахолках.

Через 90 дней после попадания на склад у таможни появляется право распоряжаться этим имуществом. Тогда там формируют перечень вещей, передают на Гостаможслужбу, которая работает с Министерством культуры по передаче этих культурных ценностей экспертным учреждениям, музеям.

Для проведения экспертизы изъятых предметов таможня привлекает экспертов из профильных учреждений. К примеру, из национального музея истории Украины, Национального военного-исторического, Художественного музея.

Трипольская ваза и исчезнувшие птицы. Какие уникальные артефакты изымали таможенники

Скифы, сарматы, трипольская культура, греческие поселения на юге Украины, казацкие времена – народы в разные периоды истории оставляли в Украине свое наследие.

На таможне нам показывают состав изъятых вещей, где хранятся такие артефакты. Все они ждут передачи в украинские музеи, где станут экспонатами.

Фото: Древние монеты, изъятые из почтовых отправлений

В одном из пронумерованных пакетов хранится ключ, которому около тысячи лет. В других – серебряные монеты ацтеков и майя, которые чеканили в Латинской Америке. Есть золото и серебро, которому 400–500 лет, монеты 9-10 столетия.

В одном из шкафов – иконы, которые создавали в украинских селах в 19 веке. Отдельные полки отведены объектам Второй мировой: ордена, немецкие каски и многое другое.

"Вот здесь, на одном столе, у нас сошлись разные эпохи. Этому оружию – более тысячи лет. Ее создавали киевские, скандинавские, половецкие оружейники. И представьте, эти свидетельства эпох просто ехали куда-то в пакете, – рассказывает заместитель начальника Киевской РБК-Украина таможни Алексей Дирочка – Видим, что здесь много мечей. Они в то время были намного дороже топоров. Этот клинок времен Киевской Руси использовали не в бою, а для жертвоприношений богам. Есть очень редкий топор викингов, сделанный в северной Европе".

Он говорит, что зачастую внимание к таким вещам привлекают медиа, фильмы, репортажи. Европы.

На складе также хранится краб, которому 250 миллионов лет.

"Извините, доставать его не буду, потому что сотрудники, несущие ответственность, будут в шоке", – шутит таможенник. Есть и еще более древние вещи – в остатках камней видны отпечатки древних животных или насекомых.

Фото: Краб, которому 250 миллионов лет

Бывает и так, что некоторые объекты только похожи на культурные ценности. Около сотни лет назад был тренд – отчеканивать на скрипках фамилию Страдивари. Но так тогдашние мастера только пытались увеличивать стоимость этой вещи. Но с реальным Страдивари такие инструменты не имеют ничего общего. Это тоже интересные для истории вещи, но оцениваются они по-другому, и подходы к ним отличаются.

Рядом с другими вещами на складе – книги, которым на вид не менее 400 лет.

"Среди многих принято дарить книги, особенно старинные. Но иногда держать такое дома вообще опасно, – говорит Алексей, – Потому что есть свидетельство, что эти книги держал в руках священник, когда отпевал умерших от бубонной чумы. И кто знает, не остались ли на этой бумаге споры болезни, которую человечество давно преодолело!".

Часто контрабандисты и их пособники специально "состаривают" вещи, чтобы заработать больше. Обрабатывают химическими веществами так, чтобы было похожена старинную вещь. На самом деле такая "старина" может оказаться обычным куском металла, за который неопытные покупатели отдают несколько тысяч долларов.

Алексей показывает некоторые экспонаты, только похожие на старинные.

"А потом дельцы обманывают европейских потребителей, продавая им это под видом чего-то уникального", – говорит он.

Фото: В Арабские эмираты "заказывали" редких птиц исчезнувших видов

Через границу иногда пытаются вывезти такие вещи, о существовании которых вообще многие не догадываются. И вообще удивляет, почему подобное вообще все это кому-то до сих пор нужно в 21 веке.

К примеру, в Европе до сих пор заказывают у современных ювелиров и других мастеров запрещенную атрибутику времен нацистской Германии. Заместитель главы таможни предполагает, что заказчики – современные неонацисты.

"Слышали об "Аненербе"? Это националистическая, секретная мистическая организация, которая когда-то привела к власти Гитлера. И для старинных ритуалов заказывают копии таких предметов. В них вкладывали древние списки, надевали ритуальные халаты и проводили ритуалы", – рассказывает Алексей.

Через границу пытались перевезти и уникальных птиц. И живых, и муляжи. Что печально – чем редче птица, тем к ней выше интерес. А если это птица пропавшего вида, занесенная в так называемую "Черную Книгу", то за ней "охотятся" еще активнее.

"Три года назад мы остановили канал поставки живых птиц в Арабские Эмираты. Их усыпляли наркотиками, заматывали, и так в чемодане человек вез их через работающий в то время аэропорт. Птиц скупали арабские шейхи. Просто ужасно представить, какой вред все это наносит экосистеме", – говорит Алексей.

Фото: Запрещенная в Украине и Европе нацистская атрибутика

Наиболее уникальный объект, который остановили при попытке незаконного вывоза – трипольская ваза, которой 7,5 тысячи лет. Ее пытались вывезти в США.

"У нее никальный орнамент. Обратите внимание – до сих пор краска не выцвела. Кто такие трипольцы? Это культура, которую открыл Викентий Хвойка, процветавшая аграрная культура в Украине, Молдове, Румынии", – рассказывает Алексей Дирочко.

Вещи, которые невозможно оценить деньгами

Ценность таких артефактов почти невозможно оценить в денежном эквиваленте, говорят таможенники.

"Вот, например, ваза трипольской культуры, которой 7500 лет. Как ее оценить? Она несет бесценный исторический вес. Ее значение для истории Украины превышает любую монетарную оценку, ведь это наследие одной из древнейших культур мира. Я бы сказал, такие ценности находятся вне денежных оценок", – считает Сергей Силюк.

Грустно то, что изъятые объекты хоть часто и бесценны, но из-за черных археологов они и теряют историческую ценность.

Фото: Трипольская ваза, которой более 7500 лет

"Есть люди, для которых эти вещи имеют значение только в историческом контексте. А есть люди, у которых черное сердце, – добавляет Алексей Дирочка, – Они это все тоже понимают, но прячут от нас эти вещи. Вот мечи, которым больше тысячи лет. Где они были найдены? Что они могут сказать о месте, где их откопали? Ничего! Эт омогли бы сказать только эксперты, которые проводили бы профессиональные раскопки и адекватные экспертизы. А так – это вещь, которую нелегальными действиями лишили контекста. И это дополнительное преступление против нашей культуры и истории".

В Украине археологические находки по закону принадлежат государству. Поэтому любые артефакты, найденные при раскопках, должны быть переданы государственным органам. Их научная и культурная ценность значительно превышает любую материальную выгоду, ведь каждая такая находка – часть нашей истории, которую важно сохранить.

На Киевской таможне планируют оцифровать хранящиеся у них объекты. Имея трехмерное изображение вазы, иконы или меча, эксперт в онлайн-режиме сможет сопоставить, сравнить и сделать выводы о других вывозимых вещах. Чтобы инспектор по базовым признакам мог по крайней мере заподозрить, что вещь может быть ценной.

"Хотим внедрить эксперимент. По крайней мере, ни одни таможенные органы в мире такого пока не делали – оцифровать все объекты, которые мы задержали. Минкульт делает реестр утраченных культурных ценностей. А у нас есть амбициозная цель – сделать реестр спасенных культурных ценностей", – делится планами Алексей Дырочка.

Фото: Мечи времен Киевской Руси и другие артефакты ехали в обычном пакете

"Киев Цифровой" для таможни недавно оцифровал некоторые интересные экспонаты, их теперь показывают на большом экране в холле главного здания.

"Планируем продолжить цифровизацию. Это будут фактически 3D-модели объектов. На них будет QR-код. Вы его сканируете, и открываете экспонат на своем смартфоне, крутите его со всех сторон, рассматриваете, знакомитесь с описанием, характеристиками. Это также путь к прозрачности". процессов", – добавляет Сергей Силюк.

Не любая культурная ценность запрещена к вывозу из Украины. Окончательное решение выносит Минкульт, к которому нужно обратиться с заключением государственной искусствоведческой экспертизы и получить свидетельство на право вывоза. Тогда у таможни никаких вопросов не возникает.

"Основной потребитель ценностей – Россия"

"Мы понимаем, что в этих потоках контрабанды во время войны основной потребитель вывезенных ценностей – это Россия. Государство, которое сегодня против нас воюет и крадет наше наследие. У них никогда не было своей истории, не было своей развитой цивилизации. Они присваивали себе все чужое и выдавали за свое. Это продолжается, ничего не изменилось", – констатирует глава Киевской таможни.

Фото: Артефакт времен викингов

Земли современной Украины были свидетелями разных эпох, культур. Благодаря этому обладают огромным количеством сокровищ. Свидетельства разных исторических периодов оказываются в Соединенных Штатах, Австралии, Польше, Франции.

"Но в итоге в большинстве случаев основным потребителем являются граждане РФ, которые выкупают такие вещи на аукционах. Часть из них потом заводят в российские музеи и в целом на территорию государства-оккупанта", – добавляет он.

Таможенники начали глубже исследовать эту тему, общались с коллекционерами, давно работающими на рынке. Они подтверждали, что в тех же США есть аукционы, ориентированные сугубо на россиян.

Фото: Украинские иконы тоже пытаются нелегально вывозить из страны

Война и оккупация территорий части регионов в сотни раз усугубляют проблему, потому что Россия вывозит музейные экспонаты на свою территорию. Из-за отсутствия учета на оккупированных территориях существует вероятность потери важных исторических объектов.

Сейчас вообще неизвестно, что происходит культурными и историческими ценностями на оккупированных территориях, говорят собеседники. Некоторые артефакты попадут на черные рынки или аукционы, в частности, в России, где их перепродают. Остальные открыто выставляют в музеях и выдают за свои.

"Все эти похищения – масштабные преступления против Украины, которые должны быть расследованы, а виновные – понести ответственность", – подводит итог Сергей Силюк.