Монастирський попередив: МВС не допустить сепаратистських проявів, реакція буде миттєвою

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на тлі загрози російського вторгнення заявив, що силовики не допустять жодних сепаратистських проявів. А при спробі захоплення адмін будівель - МВС реагуватиме миттєво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "Україна24".

"Ми відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділків поліції. Необхідні рішення будуть прийматися швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів. Якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю - реакція буде миттєвою. Хто б це не був, новий "гіркін", чи нова "штепа", - зазначив Монастирський.