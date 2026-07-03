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В Монако объявили в розыск подозреваемого в покушении на олигарха Ермолаева

06:38 03.07.2026 Пт
2 мин
По каким статьям ведется расследование по этому беглецу?
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинский предприниматель Вадим Ермолаев (росСМИ)

Правоохранители Монако идентифицировали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Ордер на арест и международный розыск подозреваемого в подрыве

Местная судебная полиция оперативно установила личность мужчины, подозреваемого в закладке взрывчатки. Прокуратура Княжества официально выдала ордер на его арест.

Кроме того, по данным правоохранителей, уже вечером в четверг, 2 июля, в отношении беглеца будет активирована "красная карточка" Интерпола для его задержания в любой стране мира.

По факту преступления судебные власти Монако открыли масштабное уголовное производство. Дело передали на рассмотрение сразу трем следователям.

Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и соучастие в нем, умышленном заложении взрывного устройства на общественной территории с преступным умыслом, а также по статье о создании преступной группировки.

Напомним, дерзкое нападение произошло вечером в понедельник, 29 июня, около 21:00 в элитном жилом районе Ле-Роше (Le Rocher). Злоумышленник оставил у входа в жилой дом заминированную сумку (упаковку-ловушку), после чего скрылся с места происшествия.

В результате мощного взрыва пострадали три человека. Известный украинский олигарх Вадим Ермолаев получил крайне тяжелые ранения. Его спутница была госпитализирована в критическом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Его 13-летний сын получил менее серьезные травмы и уже смог дать первые показания следователям.

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