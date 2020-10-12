У МОН запевняють, що студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків

Студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків. При цьому студентам будуть рекомендувати виїхати з гуртожитків на час дистанційного навчання із збереженням права проживання.

Про це у Telegram написав глава МОН Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що такі заходи необхідні для стримування поширення коронавірусу, так як в гуртожитках неможливо дотримуватися вимоги дистанціювання.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти з гуртожитків. В офіційному документі МОН лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20)", - написав Шкарлет.

Він закликав поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій небезпеки поширення пандемії.

"Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що в гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимоги дистанціювання (загальні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати і т. д.)", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Також Шкарлет повідомляв, що МОН буде рекомендувати всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.