МОН рекомендує дистанційне навчання для студентів з Китаю

Міністерство освіти і науки (МОН) України рекомендує закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України або не можуть сюди прибути у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Відповідний лист буде надіслано усім вишам в понеділок, 3 лютого 2020 року.

"Наша мета - забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV)",- відзначила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Передбачається, що до 10 лютого 2020 року виші мають повідомити усім своїм студентам та слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу (2019-nCoV).

Раніше повідомлялося, що в Україні над створенням тесту на коронавірус працюють дві команди вчених, результат очікується через 10-14 днів.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підготувалася до загрозі занесення нового коронавіруса 2019-nCoV.