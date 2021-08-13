МОН розглядає три варіанти початку нового навчального року в Україні: всі деталі

За його словами, вересень і початок жовтня не такі вразливі щодо захворювань, та й сезонні захворювання ще не будуть активні.

"Ми розраховуємо, що перші два місяці осені не принесуть спалаху. Хіба що штам "Дельта", який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію", - повідомив він.

Разом з тим, МОН має три сценарії того, як буде проходити навчальний рік в 2021-2022 роках, повідомив Шкарлет.

Перший сценарій

Найбільш сприятливий сценарій - "зелена" карантинна зона на карті України. За цих умов заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі. Лише в окремих регіонах за рішеннями педрад деякі школи можуть перевести на дистанційну форму навчання, якщо у них будуть спалахи захворювань.

Другий сценарій

Другий варіант - зовсім песимістичний. Це - високий рівень захворюваності. МОН наполягатиме, щоби 1-4 класи, тобто початкова школа і спеціальні заклади, тобто інклюзивно-ресурсні центри, працювали у звичайному режимі.

При цьому зміни передбачають, що має бути 80% вакцинованих у науково-педагогічних колективах.

Третій сценарій

Третій сценарій - середній рівень захворюваності, "жовта" і "помаранчева" зони. Місцева влада може переводити навчання у змішану або дистанційну форму.

При цьому показник у 80% вакцинованих вчителів дозволятиме навчальному закладу, навіть за перебування у "жовтій" або "помаранчевій" зонах, працювати повністю в звичайному режимі.