У МОН розповіли, як будуть працювати школи після канікул

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул, які закінчуються 30 жовтня, будуть вирішувати окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

Так відповіли на запит РБК-Україна в Міністерстві освіти і науки.

Крім того, питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.

Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів і 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня з-за складної ситуації з коронавірусом в Україні. Таку ж рекомендацію оприлюднив Кабінет міністрів.

Крім того, в коментарі РБК-Україна голова МОН Сергій Шкарлет говорив, що МОН буде рекомендувати школам перейти на дистанційну форму навчання з-за складної ситуації з коронавірусом.