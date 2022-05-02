У МОН розповіли, коли прийматимуть документи першокласників цього року

Зарахування дітей здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН №367 від 16 квітня 2018 року та наказу МОН №274 від 28 березня 2022 року "Про деякі питання організації отримання загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні".

Зазначений порядок не визначає конкретну дату початку прийому документів. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти щороку не пізніше ніж за один місяць до завершення прийому документів, необхідних для зарахування, самостійно визначають дату початку прийому документів у батьків або майбутніх першокласників, що їх замінюють.

Зокрема, у Києві та Хмельницькому прийом документів починається 2 травня 2022 року, у Вінниці він стартував 26 квітня, у Рівному прийом розпочався ще з 1 квітня. Актуальні терміни прийому документів слід уточнювати у конкретній школі чи органах управління освітою населених пунктів чи громад.