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У МОН розповіли, коли прийматимуть документи першокласників цього року

Фото: У МОН розповіли, коли прийматимуть цьогорічні документи першокласників (kmu_gov_ua)
Автор: РБК-Україна

Дату початку прийому документів для зарахування до 1 класу шкіл визначають органи місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Урядовий портал”.

Зарахування дітей здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН №367 від 16 квітня 2018 року та наказу МОН №274 від 28 березня 2022 року "Про деякі питання організації отримання загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні".

Зазначений порядок не визначає конкретну дату початку прийому документів. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти щороку не пізніше ніж за один місяць до завершення прийому документів, необхідних для зарахування, самостійно визначають дату початку прийому документів у батьків або майбутніх першокласників, що їх замінюють.

Зокрема, у Києві та Хмельницькому прийом документів починається 2 травня 2022 року, у Вінниці він стартував 26 квітня, у Рівному прийом розпочався ще з 1 квітня. Актуальні терміни прийому документів слід уточнювати у конкретній школі чи органах управління освітою населених пунктів чи громад.

Нагадаємо, що навчання в школах Харкова та Харківської області завершиться відповідно 3 і 10 червня.

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