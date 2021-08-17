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МОН готує зміни для абітурієнтів на наступний рік: що відомо

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 16:43
МОН готує зміни для абітурієнтів на наступний рік: що відомо Фото: міністр освіти України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство освіти та науки України готує зміни до правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 рік. Запропоновані зміни проходять погодження в центральних органах виконавчої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра освіти Сергія Шкарлета на брифінгу.

За його словами, оновлені правила ще мають остаточно затвердити.

"Щодо вступної кампанії 2022 року міністерство готує зміни до правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні", - повідомив він.

У змінах будуть передбачені:

  • ситуації, коли особи відмовляються від паспортів у формі ID-картки,
  • враховані умови для вступу з тимчасово-окупованих територій Криму та Донбасу,
  • визначено можливості подачі документів не тільки особисто, а й поштою, вступникам не обов'язково буде їхати до приймальної комісії особисто.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України зробили заяву щодо початку навчального року в країні. Робота навчальних закладів 1 вересня буде у звичайному режимі.

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