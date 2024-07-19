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Молодежная сборная Украины ярко пробилась в полуфинал на Евробаскете-2024

Питешти, Пятница 19 июля 2024 17:36
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Молодежная сборная Украины ярко пробилась в полуфинал на Евробаскете-2024 Фото: "Сине-желтые" во время исполнения национального гимна (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-20 одержала зрелищную победу над ровесниками из Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года в Дивизионе B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C

Украина – Грузия – 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)

В стартовой четверти команды держались рядом. Ни "сине-желтые", ни "крестоносцы" не сумели уйти в отрыв. Однако в концовке игрового отрезка Украина U-20 вышла вперед на три пункта.

Во второй десятиминутке подопечные Валерия Плеханова сумели нарастить преимущество. Украинская молодежка на протяжении всей четверти методически создавали гандикап. Как следствие, на большой перерыв "сине-желтые" ушли с 10-очковым преимуществом.

Положительная тенденция продолжилась и в третьей десятиминутке. Украинские баскетболисты были лучшими под обоими щитами и оторвались от кавказцев на 19 пунктов. А вот старт финальной четверти лучше провела Грузия U-20 и сократила отставание до десяти очков. Однако украинцы стабилизировали игру, а благодаря предыдущему запасу довели матч до победы.

Самым результативным в составе сборной Украины U-20 стал Кирилл Скутельник. Он набрал 18 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. В рамках 1/2 финала "сине-желтые" встретятся со сборной Нидерландов. Для выхода в Дивизион A командам достаточно выйти в финал или выиграть матч за 3-е место.

К слову, национальная сборная Украины обыграла Малайзию в Кубке Джонса.

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