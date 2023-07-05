Молодежная сборная Украины разгромно проиграла Испании в полуфинале Евро-2023

Евро-2023, 1/2 финала

Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1

Голы: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Аймар Орос, 68, С. Гомес, 78 – Бондаренко, 13

С первых минут пиренейцы полетели вперед. Опасные возможности у владений Трубина начали возникать почти сразу. Вот Сансет после перехвата мгновенно пробил, но кипер вытащил мяч из верхнего угла. Далее Баэна нанес диагнальный удар в дальний – мимо штанги.

Тем более неожиданным стал быстрый мяч украинской молодежки. Мудрик на левом входе в штрафную расшатал защитника и отдал под удар Бондаренко, который метров из десяти отправил мяч мимо вратаря. Тенас был пойман на противоходе.

Правда, долго в лидерах "сине-желтые" не задержались. Отыгралась Испания U-21 за какиз-то четыре оборота секундной стрелки. У пиренейцев прошла длинная передача на Руиса, оттеснившего от мяча Бражко и разобравшегося с Трубиным в пределах штрафной – 1:1.

А после экватора тайма "Фурия Роха" вообще вышла вперед. В этот раз провал украинцев произошел в опорной зоне. После рикошета мяч оказался у Сансета, а тот хладнокровно отправил сферу в сетку ворот Украины U-21.

К концу первой половины "сине-желтые" пытались перехватить инициативу. Однако преимущественно контролировать мяч подопечным Руслана Ротаня удавалось только на собственной половине. Фактически единственный момент они создали перед перерывом – Мудрик выполнил навес с фланга, а Сикан классно сложился и пробил с лета, но Тенас вытащил мяч.

На старте второй 45-минутки украинская молодежка несмело очертила намерения отыграться. К примеру, Бондаренко пробил с линии штрафной после передачи пятой от Судакова – выше перекладины. Были и другие попытки, но на 54-й минуте "сине-желтые" пропустили в третий раз.

В затяжной атаке Испании U-21 Руис исполнил пижонское заброс, украинцы вроде бы отбились, но ненадолго. Неудачное выбивание Бондаренко на Судакова перехватил Бланко и искусно уложил под дальнюю штангу. Третий гол окончательно добил украинцев, и те совсем опустили руки.

В свою очередь "Фурия Роха" уже играла ради собственного удовольствия. Испанцы с легкостью проходили центр поля и то и дело нагнетали ситуацию у ворот соперника. В конце концов это привело к еще двум голам. Сначала Аймар Орос получил время принять, обработать мяч, оценить ситуацию и точно пробить. Далее же Серхио Гомес в контратаке пиренейцев технично закрутил мяч в девятку ворот – 5:1...

Финальные минуты превратились в формальность. Украинцы так и не смогли сократить отставание в счете. Испанская молодежка решила, что и пять забитых мячей ярко засвидетельствуют капитуляцию команды Ротаня. Итак, соперником Англии U-21 в финале стала молодежная сборная Испании.