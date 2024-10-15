Молодежная сборная Украины уступила сербам и вышла на Евро-2025 со второго места в группе

Евро U-21, квалификация, группа F

Сербия U-21 – Украина U-21 – 1:0

Гол: Алексич, 21

Молодежная сборная Украины, которая после серии из восьми побед подряд досадно уступила четыре дня назад Англии (1:2), поставила себя в непростое положение, учитывая борьбу за первое место в группе. Теперь уже недостаточно было ничьей, как в предыдущем матче. Надо было обязательно побеждать.

Сербия даже теоретически не могла подняться выше третьего места, поэтому, казалось, была абсолютно немотивирована. Действия хозяев в начале игры это подтверждали. Балканская сборная полностью отдала инициативу и мяч украинцам, поставила низкий блок и вся ее игра была нацелена не на то, чтобы не пропустить.

Украинцы начали матч очень уверенно. Полный контроль игры, момент за моментом. Наши даже забили уже в 12-й минуте. Но Краснопир, буквально занесший мяч в ворота, находился в офсайде.

Своей пассивностью хозяева будто убаюкали "сине-желтых", подстерегли и забили. Украинцы слишком самоуверенно распасовывались у собственных ворот. Варфоломеев ошибся, его обокрал Алексич, который вышел один на один с Нещеретом и не промахнулся.

Впоследствии сербы имели еще один убийственный момент, когда лицом к лицу с нашим голкипером вышел уже Шлович. Ярмолюк лишь в последний момент заблокировал удар.

Украинцы до перерыва больше атаковали, больше били по воротам, впрочем, реализовать свое преимущество не смогли. Последний момент спасти тайм уже в компенсированное время был у Волошина. Но вратарь сербов стреагировал на его опасный штрафной.

После отдыха Унаи Мельгоса бросил в бой свежих Квасницу и Очеретько. Позже вышли Хлань и Федор. Преимущество "сине-желтых" стало еще более убедительным, впрочем, мяч в ворота упорно не шел.

Супермомент на 77-й минуте имел Квасница, но он не смог попасть в пустую рамку с линии вратарской. Гости упорно атаковали до последней минуты, однако это ни к чему не привело. Очень досадное поражение, как и в целом смазаный финиш отборочной кампании.

В параллельном поединке молодые англичане разбили Азербайджан (7:0), и набрав 25 очков, выиграли группу. Украина отстала на один балл и вышла на Евро-2025 со второго места.