Молодежная сборная Украины получила спарринг-партнера перед отбором к Евро-2025

Матч Германия U-21 – Украина U-21 состоится 8 сентября в Саарбрюкене. Поединок примет местная арена "Людвигспаркштадион". Начало встречи – в 19:15 по киевскому времени.

Спарринг против немцев станет дебютным матчем в должности для Унаи Мельгосы. Испанский специалист возглавил "сине-желтых" вместо Ротаня на этой неделе. В свою очередь украинец сосредоточится на подготовке олимпийской сборной к Играм в Париже.

Осенью сборная Украины U-21 начнет борьбу в квалификации к чемпионату Европы-2025. В отборочной группе F соперниками ребят Мельгосы будут молодежки Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга. Первый матч – 12 сентября против Ольстера.

На Евро-2025 выйдут победители девяти групп и три лучшие команды среди финишировавших вторыми в квалификации. Еще тремя участниками турнира станут триумфаторы плей-офф. Хозяином чемпионата Европы станет Словакия.