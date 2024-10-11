Молодежная сборная Украины на последних минутах уступила Англии в отборе к Евро-2025

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Евро U-21, квалификация, группа F

Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1

Голы: Макейти, 88, 90+2 – Михавко, 71

Соперники, уже имея путевки на Евро-2025 в карманах, разыгрывали первое место в группе. Украину устраивала ничья, Англии нужна была только победа.

Стоявшие перед командами задачи и определили рисунок игры. Хозяева активно шли вперед, гости сосредоточились на защите в надежде на шансы в контратаках. Скажем, сразу, что молодые украинцы до перерыва ничего создать не сумели: ни одного удара, не то, что в плоскость, а вообще по воротам.

Англичане поджимали, но множества моментов тоже не имели. Голевыми можно назвать две попытки. Сначала на 24-й минуте Макейти в штрафной обокрал Очеретько и сразу пробил метров с семи - "сине-желтых" спас Нещерет. А потом уже под занавес тайма Хатчинсон не попал в створ ворот после прострела от Грея.

После перерыва англичане активизировались и неприятные моменты стали возникать у ворот гостей друг за другом. Унаи Мельгосе пришлось вносить коррективы в игру заменами. И это сработало. Когда к Брагару, вышедшему после перерыва, присоединился Смоляков, игра в центре поля стабилизировалась.

Англичане потеряли мобильность, переходя от обороны к атаке, а у Украины появились моменты. Дважды опасно пробил Брагару. А на 71-й минуте гости забили красивый гол. Очеретько удачно исполнил угловой, а Михавко в английском стиле вколотил мяч в ворота.

Получив такое преимущество, Украина снова сосредоточилась на защите. Но англичане продолжали идти вперед. В конце концов, хозяевам удалось переломить ход игры и завершить ее в свою пользу. Героем поединка стал Макейти. Сначала он идеально исполнил штрафной удар. А потом уверенно сыграл на добивании.

Англия набрала 22 балла, и продолжает занимать второе место после Украины (24 очка). Судьба первого места определится в последнем туре 15 октября. В этот день Англия принимет Азербайджан, а Украина на выезде будет противостоять Сербии.