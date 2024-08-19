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Молодежная сборная Украины выбрала домашний стадион на матч с Сербией U-21

Рига, Понедельник 19 августа 2024 13:29
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Молодежная сборная Украины выбрала домашний стадион на матч с Сербией U-21 Фото: "Сине-желтые" перед спаррингом весной (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с местом проведения домашнего поединка сборной Украины U-21 против сверстников из Сербии в квалификации к чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Украина U-21 – Сербия U-21 состоится 6 сентября в Риге. Поединок примет арена LNK Sporta Parks. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

"Сине-желтые" встретятся с балканцами в статусе лидера группы. Подопечные Унаи Мельгосы набрали 18 очков в шести матчах. Тем временем сербы завоевали 10 пунктов в семи турах. Поражение фактически лишит Сербию U-21 шансов посоревноваться за путевку на Евро-2025.

В свою очередь 10 сентября украинская молодежка встретится на выезде со сборной Северной Ирландии U-21. Поединок состоится в Баллимине. Начало встречи запланировано на 21:45. Ольстерцы набрали 6 очков (6 поединков).

Молодежный чемпионат Европы-2025

Турнир в июне примет Словакия. Поединки форума состоятся в восьми городах, в том числе в столице – Братиславе.

Хозяева Евро-2025 автоматически попали в группу A. Еще 15 команд-участниц определятся в квалификации. Гарантированно на чемпионат поедут победители девяти отборочных групп и три лучших среди вторых на финише сборных.

Последние три путевки получат победители плей-офф квалификации. Там сыграют 6 команд, занявших вторые места в группах.

К слову, ранее составили календарь матчей сборной Украины разных категорий до конца 2024 года.

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