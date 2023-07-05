Молодежная сборная Украины на Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Испании

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 5 июля в Бухаресте. Поединок примет стадион "Стяуа". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Испания U-21 – Украина U-21

Болельщики получат доступ к бесплатной трансляции. Официальный транслятор турнира – "Суспильне". В цифровом вещании T2 поединки "сине-желтых" покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.).

Матч украинской команды против пиренейцев также покажут на платформе "Суспильне Спорт" и YouTube-канале "Суспильне Спорт". Кроме того, аудиотрансляцию можно будет прослушать на "Радио Проминь". Предматчевая студия начнется в 21:15.

Прогноз букмекеров на матч Испания U-21 – Украина U-21

Британские букмекеры из конторы William Hill фаворитом противостояния назвали "Фурию Роху". На победу испанцев здесь принимают ставки с коэффициентом 1,70. На потенциальный успех ребят Руслана Ротаня можно поставить с баллом 3,80. Шансы на ничью чуть больше – кэф 3,60.

Любители острых ощущений могут заложиться на конкретный счет. К примеру, кэф на минимальную победу молодежной сборной Украины составил затейливые 13,00. Неочевидная ставка на один автогол во встрече увеличит выигрыш в 8 раз.

Более скромные коэффициенты на обе команды предложила австрийская фирма Bwin. Если вероятность победы пиренейцев оценили баллом 1,83, то "сине-желтых" – на целых 4,00. Зато кэф на ничью идентичен – 3,60.

Любители открытого футбола всегда держат в уме ставку на голы обеих команд в каждом из таймов. В этот раз коэффициент на такой итог составил солидные 12,00. Гол Михаила Мудрика с победой Украины U-21 заложен с перспективным кэфом 8,50.

Ориентировочные составы на матч Испания U-21 – Украина U-21

Испания U-21: Тенас – В. Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда – Бланко, Баэна – Сансет – Родри, Руис, С. Гомес

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сикан, Мудрик

Обе команды уже завоевали олимпийские лицензии на Игры в Париже и теперь сосредоточятся сугубо на Евро-2023. Испанцы – настоящие завсегдатаи финалов чемпионатов Старого света, сыграв 8 решающих матчей за полтора десятка турниров. Но и у "сине-желтых" коэффициент успеха неплохой – один финал в двух попытках.