Молодежная сборная Украины на Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Румынии

Во втором поединке группового этапа молодежного чемпионата Европы 2023 сборная Украины U-21 встретится со сверстниками из Румынии.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч Румыния U-21 – Украина U-21 состоится 24 июня в Бухаресте. Поединок примет столичный стадион "Стяуа". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Румыния U-21 – Украина U-21

Болельщики получат доступ к бесплатной трансляции. Официальный транслятор турнира – "Суспильне" . В цифровом вещании T2 поединки "сине-желтых" покажут региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.).

Матч украинской команды против балканцев также покажут на платформе "Суспильне Спорт" и YouTube-канале "Суспильне Спорт". Кроме того, аудиотрансляцию можно будет прослушать на "Радио Проминь". Предматчевая студия начнется в 18:00.

Прогноз букмекеров на матч Румыния U-21 – Украина U-21

Австрийская компания Bwin признала "сине-желтых" фаворитом противостояния. Коэффициент на победу сборной Украины U-21 составил 1,95. Потенциальный успех румынов оценили баллом 3,70. Даже ничья чуть вероятнее с кэфом 3,40.

На уверенную победу команды Руслана Ротаня со счетом 2:0 можно заложиться с перспективным коэффициентом 9,50. Персональные фанаты форвард Даниила Сикана рассмотрят вариант с голами любимца в каждом из таймов с кэфом 15,00.

Похожие цифры подготовили и британцы из William Hill. Потенциальная победа украинской команды котируется на уровне 1,91. На румын можно поставить с коэффициентом 3,40. Вероятность ничьей оценили баллом 3,20.

Хороший коэффициент подготовили на волевую победу молодежной сборной Украины. Победа "сине-желтых" после пропущенного мяча увеличит выигрыш в 10 раз. На результативный футбол с голами обеих команд в каждом тайме можно поставить с кефом 11,00.

Ориентировочные составы на матч Румыния U-21 – Украина U-21

Румыния U-21: Попа – Пантя, Раковицан, Борза – Ишфан, Албу, Питу – Мунтяну, Бирлиджа, Попеску

Украина U-21: Трубин – Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сикан, Мудрик

Сборная Украины U-21 приехала на свой третий чемпионат Европы. Предыдущие выступления оказались полярными. Если на Евро-2006 "сине-желтые" проиграли в финале, то в 2011 году вылетели после группового этапа. Полуфиналисты соревнований этого года получат путевки на Олимпийские игры в Париже.