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Молодые лидеры "Манчестер Сити" и "Челси" разделили награды сезона АПЛ

Фото: Фил Фоден с наградой ПФА (x.com/PFA)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный атакующий футболист "Манчестер Сити" Фил Фоден признан лучшим игроком года по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X организации.

24-летний исполнитель впервые получил "взрослую" награду от ПФА. Ранее он дважды признавался лучшим молодым игроком года (2021, 2022).

В борьбе за приз Фоден опередил одноклубников – Родри и Эрлинга Холанда, а также полузащитника лондонского "Арсенала" Мартина Эдегора, атакующего хавбека столичного "Челси" Коула Палмера и нападающего бирмингемской "Астон Виллы" Олли Уоткинса. Все они попали в команду сезона.

В свою очередь Палмер еще и стал лучшим молодым игроком года. Он всего третий удостоенный награды футболист "Челси" после Скотта Паркера (2004) и Эдена Азара (2014). В прошлом году приз достался вингеру "Арсенала" Букайо Саке.

Наконец-то команду сезона составили по схеме 4-3-3. В нее попали вратарь Давид Рая ("Арсенал"), защитники Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Вильям Салиба, Габриэл Магальяес (оба – "Арсенал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), хавбеки Родри ("Манчестер Сити"), Деклан Райс, Мартин Эдегор (оба – "Арсенал"), нападающие Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Эрлинг Холанд и Фил Фоден (оба – "Манчестер Сити").

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