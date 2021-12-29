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Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано, - IIHF

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Середа 29 грудня 2021 23:49
Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано, - IIHF Фото: молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Рада Міжнародної федерації хокею скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина - численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на IIHF.

Декілька федерацій хокею, чиї збірні грали в Канаді, вимагали прийняти таке рішення від IIHF, оскільки турнір почав суперечити спортивним принципам. Три матчі було скасовано - збірним США, Чехії Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.

Чемпіонат світу серед молодіжних збірних проходив у канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі. Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня.

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