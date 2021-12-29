Молодіжний чемпіонат світу з хокею скасовано, - IIHF

Рада Міжнародної федерації хокею скасувала молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Причина - численні випадки зараження коронавірусом серед хокеїстів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на IIHF .

Декілька федерацій хокею, чиї збірні грали в Канаді, вимагали прийняти таке рішення від IIHF, оскільки турнір почав суперечити спортивним принципам. Три матчі було скасовано - збірним США, Чехії Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.

Чемпіонат світу серед молодіжних збірних проходив у канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі. Матчі розпочалися 26 грудня і мали тривати до 5 січня.