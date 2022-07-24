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Молодіжна збірна України поступилася Чехії та фінішувала останньою на Євробаскеті-2022

Фото: Підопічні Віталія Степановського стали головним розчаруванням турніру (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Безславним вильотом у Дивізіон B із останнього місця завершила виступи на чемпіонаті Європи-2022 збірна України U-20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, 15-16 місця

Чехія U-20 – Україна U-20 – 80:61 (19:16, 21:12, 16:20, 24:13)

Українська молодіжка не змогла піднести сюрприз і в останньому поєдинку на Євробаскеті-2022. "Синьо-жовті" на рівних провели першу чверть, але почали відставати в другій.

На піку перформансу чехів ті вели з перевагою +14. Українці спробували нав'язати боротьбу й навіть скоротили відрив наполовину. Та все ж програли кінцівку другої 10-хвилинки й пішли на велику перерву з дефіцитом 12 пунктів.

У третій чверті чехи впродовж тривалого часу тримали Україну U-20 на безпечній відстані. Хлопці Віталія Степановського зуміли з максимального, 18-очкового відставання скоротити відставання лише до шести-восьми.

Та розвинути навіть локальний напівуспіх українці не зуміли. За підсумками фінального відрізку "синьо-жовті" програли додаткових 11 пунктів. Ця невдача лише підкреслила повний провал української молодіжки, яка здобула лише одну перемогу за 7 матчів, на Євробаскеті.

Чемпіонат Європи-2023 новий призов збірної України U-20 проведе в Дивізіоні B. Там українці востаннє виступали ще в 2014 році.

До слова, українець Кащук судитиме матчі на дорослому чемпіонаті Європи-2022.

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