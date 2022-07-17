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Молодіжна збірна України перемогла Литву на Євробаскеті-2022

Фото: В атаці Віталій Шиманський (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

У другому турі групового етапу баскетбольного чемпіонату Європи-2022 збірна України U-20 здолала литовських однолітків (71:69).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, група C, 2-й тур

Україна U-20 – Литва U-20 – 71:69 (14:17, 18:15, 14:18, 25:19)

Перемога "синьо-жовтим" далася нелегко. Упродовж усього поєдинку литовці та українці фактично йшли рівно. Зокрема, на велику перерву команди пішли за рахунку 32:32.

У третій чверті розпочалися гойдалки. Лідер двобою постійно змінювався, та під завісу 10-хвилинки литовці були вправнішими. Як наслідок, перед останнім відрізком балтійці вели +4.

Однак, підопічні Віталія Степановського відповіли своїм ривком у фінальній чверті. Збірна України за 2,5 хвилини до сирени впевнено лідирувала, маючи 12-очкову перевагу. І хоч литовці організували штурм, та свою перемогу українська молодіжка не віддала.

У складі "синьо-жовтих" найрезультативнішим став Богдан Бринюк. Він набрав 21 очко. По 15 пунктів оформили Олександр Кобзистий і Максим Шульга.

У понеділок, 18 липня, збірна України U-20 проведе свій третій матч на турнірі. Суперником українців стане Іспанія. Початок поєдинку о 15:15.

До слова, заокеанська НБА відзвітувала про рекордний дохід за фінансовий рік.

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