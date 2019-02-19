Про молодь згадує лише Тимошенко, - активісти

Активісти зазначили, що в Новому курсі Тимошенко є окремий розділ про молодь

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - единственный кандидат на пост президента, который понимает проблемы молодежи и у которого есть четкий план их решения. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ОО "Молодежь Украины за будущее".

Как отмечается, проанализировав программы кандидатов в президенты, активисты выяснили: только у лидера "Батькивщины" есть пошаговый план, который предусматривает создание всех необходимых условий для достойной жизни и работы молодежи на родной земле.

"Исследование GfK показывает печальную картину: каждый четвертый молодой украинец в возрасте от 14 до 19 лет демонстрирует желание эмигрировать. Только Юлия Тимошенко понимает масштаб этой катастрофы. В программе Петра Порошенко молодежь даже не упоминается", - отметил руководитель социальных проектов ОО "Молодежь Украины за будущее" Владимир Питель.

Он обратил внимание на то, что в Новом курсе, который Тимошенко планирует воплощать сразу после президентских выборов, есть отдельный раздел "Успешная молодежь - гарантия обновления страны".

"Для молодежи сегодня есть три основные проблемы - жилье, работа и признание. Все они максимально учтены в программе Юлии Тимошенко", - отметил активист.

Также молодежной среде импонирует то, что лидер "Батькивщины" будет привлекать молодой и креативный класс государственного управления. И главное - это обеспечение жильем молодых специалистов, отмечают в ОО "Молодежь Украины за будущее".

"Новый экономический курс предполагает, что в рамках программы "первого рабочего места" будут введены налоговые каникулы для работодателей. И это позволит нашим молодым специалистам оставаться в стране, а не покидать ее в поисках работы", - сказала член молодежной организации, волонтер Ирина Береза.

Поэтому в ОО "Молодежь Украины за будущее" уверены: с приходом Юлии Тимошенко их проблемы будут услышаны и решены, отметили они на пресс-конференции.