Про молодь згадує лише Тимошенко, - активісти

Фото: активісти ГО "Молодь України за майбутнє" (з відкритих джерел)

Активісти зазначили, що в Новому курсі Тимошенко є окремий розділ про молодь

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко - єдиний кандидат на пост президента, який розуміє проблеми молоді і має чіткий план їх вирішення. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники ГО "Молодь України за майбутнє".

Як зазначається, проаналізувавши програми кандидатів у президенти, активісти з’ясували: лише лідер "Батьківщини" має покроковий план, що передбачає створення всіх необхідних умов для гідного життя та роботи молоді на рідній землі.

"Дослідження GfK показує сумну картину: кожен четвертий молодий українець віком від 14 до 19 років демонструє бажання емігрувати. Лише Юлія Тимошенко розуміє масштаб цієї катастрофи. У програмі Петра Порошенка молодь навіть не згадується", - зазначив керівник соціальних проектів ГО "Молодь України за майбутнє" Володимир Пітель.

Він звернув увагу на те, що в Новому курсі, який Тимошенко планує втілювати одразу після президентських виборів, є окремий розділ "Успішна молодь - гарантія оновлення країни".

"Для молоді сьогодні є три основні виклики - житло, робота і визнання. Усі вони максимально враховані у програмі Юлії Тимошенко", - зауважив активіст.

Також молодіжному середовищу імпонує те, що лідер "Батьківщини" залучатиме молодий і креативний клас до державного управління. Та головне - це забезпечення житлом молодих спеціалістів, наголошують у ГО "Молодь України за майбутнє".

"Новий економічний курс передбачає, що у межах програми "першого робочого місця" будуть запроваджені податкові канікули для роботодавців. І це дозволить нашим молодим спеціалістам залишатися в країні, а не покидати її у пошуках роботи", - сказала член молодіжної організації, волонтер Ірина Береза.

Тож в ГО "Молодь України за майбутнє" переконані: з приходом Юлії Тимошенко їхні проблеми будуть почуті та вирішені, зазначили вони на прес-конференції.