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Молодая звезда Формулы-1 дерзко разбил кубок чемпиона на подиуме Гран-при Венгрии: видео

Фото: Макс Ферстаппен с изувеченным кубком и чемпионским игристым (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Празднование тройки лучших пилотов по итогам гонки на автодроме "Хунгароринг" в Будапеште обернулось курьезными потерями. От рук Ландо Норриса пострадал трофей победителя гран-при Макса Ферстаппена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Формулы-1.

23-летний гонщик "Макларена" слишком эмоционально отреагировал на второй подряд финиш на 2-й строчке. В этот раз британец разделил подиум с дуэтом пилотов "Ред Булла".

Бурное празднование Норриса точно запомнит Ферстаппен. Первый решил устроить чемпионский "фонтан", ударив бутылкой игристого в наивысшую ступеньку подиума. Как следствие, кубок нидерландца упал и разбился на несколько кусков.

Норрис после торжества попросил прощения у Ферстаппена. Двукратный чемпион мира отреагировал на инцидент с юмором. Впоследствии он выложил в собственные соцсети фотографии со сломанным трофеем и словами благодарности британцу.

Результаты Норриса значительно улучшились в июле. После 4-го места на Гран-при Австрии британский пилот завершил вторым гонки в Сильверстоуне и Будапеште. В общем зачете сезона-2023 гонщик "Макларена" поднялся на 8-е место, набрав 60 очков. За весь прошлый чемпионат Норрис оформил 122 пункта.

К слову, нидерландец Ферстаппен триумфовал на "Хунгароринге" после старта со второй позиции.

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Формула-1