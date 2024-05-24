Молодежь от 14 лет получила возможность влиять на раздел местного бюджета, - Шуляк

По ее словам, Парламент на днях поддержал важный законопроект, разрешающий жителям общин в возрасте от 14 лет участвовать в решении вопросов местного значения. Теперь они имеют право инициировать и участвовать в: местных инициативах, общественных слушаниях, публичных консультациях, консультативно-совещательных органах и т.д. Речь идет о законопроекте №7283 относительно народовластия на уровне общин, которые ожидает подпись президента.

"Отныне молодежь будет иметь возможность быть активными участниками всех процессов в своих общинах, в том числе и процессов восстановления. Украинцы в возрасте от 14 лет теперь смогут участвовать в вопросах распределения бюджета общины, школьных бюджетов и т.д. Молодое поколение украинцев будет иметь все те инструменты народовластия, которые будут иметь и более взрослые граждане. Для них это огромный шанс участвовать в подготовке проектов решений, которые будут выноситься и голосоваться на сессиях», – пояснила Шуляк.

Также парламентария сообщила, что после окончания войны молодежь сможет более активно приобщаться к выбору проектов, финансируемых из Государственного Фонда регионального развития. До войны этот инструмент ежегодно наполнялся несколько миллиардов гривен, которые использовались для реализации тех или иных проектов в регионах. С началом военных действий Фонд по понятным причинам упустил такую возможность, но после победы Украины - когда его финансирование возобновится, именно молодежь получит возможность выбирать перспективные для себя проекты, которые будут реализовываться за счет средств фонда.

"Недавно Верховная Рада внесла очень важную правку в законодательство. Согласно ей, когда финансирование Фонда возобновится, все жители общин с помощью такого инструмента как Действие смогут выбирать и голосовать именно за те проекты развития, которые сочтут подходящими для себя. Мы знаем, что именно Молодёжь - один из самых активных пользователей Действие, поэтому для нее участие в проектах развития будет еще более реальным. провести", - объяснила Шуляк.

Она также подчеркнула, что развитие Украины – не единственная сфера, где нужно участие молодежи. В частности, максимально инклюзивным должен быть процесс восстановления Украины. Шуляк сообщила – сейчас в Украине уже около 200 украинских территориальных общин занимаются разработкой стратегических планировочных документов – программ комплексного восстановления (ПКВ). На основе этого документа и мер, прописанных в них, в дальнейшем смогут разрабатываться в том числе и генеральные планы. Но перед утверждением ПКП она должна пройти ряд обсуждений. Поэтому важно, чтобы к ним привлекалась и молодежь, поскольку именно она будет в дальнейшем жить в той среде, которая и будет создана с помощью ПКВ.

Кроме этого, уже в этом году, по словам Шуляка, пилотно заработает Украинский Молодежный Фонд и все конкурсы будут там по лучшим моделям Европы. Это даст еще большую прозрачность и шансы качественным проектам получить не задекларированную, а реальную реализацию.

"Отметим и важность Национальной молодежной стратегии 2030. На сегодняшний день имеем прогресс в ее адаптации соответственно вызовов настоящего. Эта стратегия должна обеспечить создание возможностей для молодежи, проживающей в Украине, быть конкурентоспособной, участвовать в жизни общества и сознательно вносить свой вклад в дальнейший его развитие", - отметила Шуляк.

Основными приоритетами стратегии определили:

Безопасность – повышение безопасности среды и усиление жизнестойкости молодежи;

Здоровье – формирование навыков здорового образа жизни, развитие и сохранение физической культуры, культуры здорового питания и психогигиены;

Способность – привлечение молодежи к участию в общественной жизни, повышение ее самостоятельности, конкурентоспособности, формирование у молодежи гражданских компетентностей;

Интегрированность – повышение мобильности, социальной и культурной интеграции молодежи в общественную жизнь Украины и мира.

"Важно, что эти приоритеты распространяются на все возрастные категории и реализуются через задачи и мероприятия, учитывающие особенности жизни молодежи. И подытоживая, подчеркну - принцип "никаких решений для молодежи без участия молодежи" должен быть не только на бумаге, а в реальности. Очень хочу, чтобы свежие инициативы молодежи были претворены в жизнь", - резюмировала нардепка.