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В Молдове задержан лидер группы, подозреваемый в подкупе людей на выборах и референдуме

Пятница 25 октября 2024 18:53
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В Молдове задержан лидер группы, подозреваемый в подкупе людей на выборах и референдуме Иллюстративное фото: в Молдове задержан подозреваемый в подкупе людей на выборах (facebook.com/politiarepubliciimoldova3)
Автор: Наталья Кава

Полиция Молдовы задержала лидера преступной группировки, подозреваемой в подкупе граждан на выборах и референдуме 20 октября. Группу связывают с пророссийским беглым олигархом Иланом Шором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Как пишет издание, группировка платила избирателям по 1,5 тысячи леев, это около 84 долларов за голос. Известно, что лидера группы задержали лидера Унгены, что у границы с Румынией.

В частности, на него стражам порядка заявила жительница города. Она и рассказала о сумме, которую предлагали за то, чтобы проголосовать за кандидата на президентских выборах и "нет" на референдуме за евроинтеграцию Молдовы.

Newsmaker пишет, что подозреваемым является 26-летний местный, его задержали на трое суток. Во время обысков в его квартире и офисе обнаружили списки доверенных лиц, наблюдателей на избирательных участках, которым должны были заплатить за влияние на выбор избирателей.

Кто такой Илан Шор

Илан Шор – пророссийский молдавский политик и бизнесмен, известный своим влиянием на молдавскую политическую сцену, а также рядом скандалов и обвинений в коррупции. Его партия неоднократно организовывала протесты против проевропейских властей страны.

В 2017 году Кишиневский суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о похищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Это решение было оспорено, и Шор оказался под судебным контролем. Однако после смены власти в 2019 году он скрылся из страны.

26 октября 2022 года США и Великобритания ввели санкции против Шора из-за его связей с правительством России.

Выборы в Молдове

В минувшие выходные в Молдове прошли президентские выборы и был проведен референдум о вступлении страны в Евросоюз.

Впоследствии МИД Молдовы обвинил российскую сторону в создании искусственных очередей на избирательных участках.

Более подробно о результатах выборов и референдума в Молдове - в материале РБК-Украина.

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