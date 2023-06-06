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В Молдове проведут обучение для украинских саперов

Фото: в Молдове проведут обучение для украинских саперов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские саперы пройдут недельный курс обучения по разминированию в Молдове.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Минобороны Молдовы.

Учения будут проводить специалисты инженерного батальона молдавского войска "Кодру". Они будут обучать саперов из Вооруженных сил Украины методам обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Тренинг будет проведен в Центре подготовки инженерных войск Вооруженных сил Молдавии.

Основной его целью будет предотвращение травмирования или гибели украинского населения в результате взрыва оставленных в земле предметов.

"Курс продлится четыре недели и будет содержать как теоретические, так и практические занятия", - добавили в молдавском Минобороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 13 мая военнослужащие бригады "Спартан" прошли инженерно-саперную подготовку в Харьковской области.

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