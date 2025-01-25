В Молдове попал в аварию автобус Киев-Кишинев, есть пострадавшие

Авария произошла вблизи села Пересечино в 30 километрах до Кишинева, рассказала молдавскому агентству пресс-секретарь районной полиции Елена Беетреу.

По словам одной из пассажиров автобуса, водитель заснул за рулем и не справился с управлением. Из-за этого автобус съехал с трассы. В полиции же говорят, что обстоятельства аварии устанавливаются, однако рассказали, что автобус врезался в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем съехал с проезжей части.

В аварии, по данным полиции, пострадали двое пассажиров автобуса - мужчина и женщина. Их доставили в больницу для оказания помощи. Водителя автобуса проверили на алкоголь. Он был трезв.