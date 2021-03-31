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У Молдові ввели надзвичайний стан через COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Молдови прийняло рішення ввести режим надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Режим НС ввели на 60 днів - з 1 квітня по 30 травня.

Про це повідомляє NewsMaker.

З пропозицією ввести повноцінний режим надзвичайного стану напередодні виступив уряд Молдови. Досі в країні діяло надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.

Уряд тепер має підготувати перелік карантинних обмежень. Оскільки на завтра заплановано засідання національної комісії громадського здоров'я.

Режим надзвичайного стану, зокрема, передбачає заборону на проведення будь-яких виборів у Молдові. При цьому уряд отримує більше повноважень.

Нагадаємо, на початку березня Молдова отримала вакцину в рамках механізму COVAX для вакцинації 14,4 тисячі осіб. Україна чекає в рамках цієї системи 117 тисяч доз вакцини Pfizer, а пізніше - близько 1,7 мільйона доз AstraZeneca.

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Новини України Молдованадзвичайний станКоронавірус
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