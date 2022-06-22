У Молдові спрогнозували "складну осінь": у чому причина

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що осінь буде складною для країни через війну в Україні. У зв'язку з цим прем'єр попросила міністрів доопрацювати стратегії, зокрема щодо постачання населення дровами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на засіданні уряду 22 червня.

"Всі положення стратегії необхідно доопрацювати в єдиний документ і обговорити це з усіма, щоб можна було прогнозувати подальшу ситуацію. Усі розуміють, що на нас чекає складна осінь через війну в Україні і, зокрема, проблеми з логістикою", - сказала вона.

Зокрема йдеться про субсидії фермерам, програми цільової компенсації витрат на енергоресурси для вразливих верств населення, постачання дров.

Говорячи про продовольчу безпеку та сільське господарство, Гаврилиця зазначила, що уряд дійшов рішення повністю компенсувати акциз на дизпаливо для малих та середніх підприємств. Також уряд обговорив виділення виробникам молока та молочних продуктів субсидії за кожний літр молока.