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У Молдові нададуть оплачувані вихідні для COVID-вакцинації

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Кишинів, Четвер 30 вересня 2021 21:17
У Молдові нададуть оплачувані вихідні для COVID-вакцинації Фото: у Молдові нададуть оплачувані вихідні для covid-вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Молдові громадянам надаватимуть вихідні, щоб вакцинуватися від коронавірусу. Зокрема, працевлаштовані жителі країни зможуть взяти два оплачуваних вихідних дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

"Ми будемо вживати ряд заходів, щоб підтримати вакцинацію. Йдеться про рішення субсидувати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. Це рішення спонукає роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах",- заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

За останніми даними МОЗ, в даний час повний курс вакцинації пройшли всього 22,5% населення Молдови.

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Молдова Вакцинація
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