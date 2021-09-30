У Молдові нададуть оплачувані вихідні для COVID-вакцинації

У Молдові громадянам надаватимуть вихідні, щоб вакцинуватися від коронавірусу. Зокрема, працевлаштовані жителі країни зможуть взяти два оплачуваних вихідних дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

"Ми будемо вживати ряд заходів, щоб підтримати вакцинацію. Йдеться про рішення субсидувати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. Це рішення спонукає роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах",- заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

За останніми даними МОЗ, в даний час повний курс вакцинації пройшли всього 22,5% населення Молдови.